Threads'e doğrulanan bilgiler için yeni özellik geliyor

Meta, Threads için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, kendi isteklerine bağlı olarak ana sayfalarında yer alan gönderilerin içinden doğrulanmış bilgileri ayıklayıp sayfalarının en altına gönderebilecek.

Meta'nın Threads uygulamasında yapılan yeni bir güncelleme, kullanıcılara doğrulanmış içerikleri daha az görebilme seçeneği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Instagram ve Threads uygulamalarındaki doğrulanmış içeriklerin sıklığını belirleyebilecekler.

Doğrulanmış bilgileri ayıklamak mümkün hale geliyor

Kullanıcılar, "Hiç azaltma", "Azalt" ve "Daha çok azalt" seçenekleri arasından tercih yaparak doğrulanmış bilgileri ne kadar görmek istediklerini belirleyebilecekler. Bu yeni özellik, kullanıcıların içerik tercihlerini daha iyi yönetmelerine olanak tanıyarak, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu özellik üzerindeki bazı kullanıcı görüşleri, özellikle siyasi veya hassas konularda içerikleri filtreleme amacına yönelik eleştirilere neden oldu.