Threads’e hashtag özelliği geldi!

Threads, kullanıcıların çok istediği hashtag özelliğini duyurdu. Artık etiketler, kelime grupları şeklinde kullanılabilecek İşte detaylar...

Instagram'ın yaz aylarında Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, kullanıcı kitlesini genişletmeye devam ederken, Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni bir özellikle dikkat çekiyor. Artık Threads platformunda, "tags" olarak adlandırılan etiket (hashtag) özelliği kullanılabilecek.

Threads üzerinde artık hashtag kullanılabilecek

Bu yeni özellik, hashtag'leri diğer platformlardan biraz farklı kılıyor. Kullanıcılar, "#" simgesini kullanarak gönderi oluştururken sadece tek bir kelimeyle sınırlı kalmayacak, kelime grupları oluşturabilecekler. Özellikle özel karakterlerin ve boşluk bırakmanın mümkün olduğu etiketler, kullanıcıların daha esnek bir şekilde içeriklerini kategorize etmelerine olanak tanıyacak.

Ancak bu yeni özellikte bir kısıtlama bulunuyor; her bir gönderi için sadece bir adet etiket eklenebilecek. Yani kullanıcılar, paylaştıkları içeriğe yalnızca bir etiket atabilecekler. Platform, bu sınırlama nedeniyle kullanıcılara, paylaşılan içeriği en iyi temsil eden etiketi seçmelerini öneriyor.

Mosseri, etiketlerin, kullanıcıların benzer konularla ilgilenen kişilere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak diğer insanlarla etkileşim kurmanın etkili bir yolunu oluşturduğunu belirtiyor. Bu özellik, Threads'in hashtag'leri diğer uygulamalardaki gibi kullanarak benzer içerikleri keşfetmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.