Threads'ın yeni özelliği ile rekabeti kızıştırdı

Meta'nın, Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, yeni özelliği ile gündemde. Threads'ın sunduğu Konular özelliği, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bir sohbet platformu olarak dikkat çekiyor.

Meta'nın X'e rakip olarak çıkardığı Threads, yeni özelliği olan Konular ile rekabeti daha da kızıştırdı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın ABD'deki kullanıcılara trend bölümünü salı günü sunduğunu duyurdu. Bu duyuru, Zuckerberg'in özelliği daha geniş kitlelere sunma planlarıyla ilgili beş hafta önce yaptığı açıklamadan sonra geldi. Threads'in yeni özelliği olan Konular, kullanıcılara etkileşime girebilecekleri bir sohbet platformu sunuyor.

30 milyon aylık aktif kullanıcı daha uygulamaya katıldı

Temmuz 2023'te piyasaya sürülen Threads, Instagram'ın üzerine inşa edilmiş ve kullanıcıların iletişim kurabileceği bir platform olarak öne çıkmıştı. Zuckerberg, Meta'nın dördüncü çeyrek kazanç açıklamasında, Threads'in piyasaya sürüldüğü ilk haftada 100 milyon kişinin kaydolduğunu ve o zamandan bu yana yaklaşık 30 milyon aylık aktif kullanıcının daha uygulamaya katıldığını belirtti.

Threads, X'e benzer şekilde kullanıcılara 500 karaktere kadar metin tabanlı gönderileri, beş dakikaya kadar videoları, bağlantıları ve fotoğrafları paylaşma imkanı sunuyor. Bu yeni özellik, Threads'in rekabet gücünü artırarak Meta'nın diğer sosyal medya platformlarına karşı pozisyonunu güçlendirmesine katkı sağlıyor.