TikTok, 2023'te 10 milyar doları aşan ilk uygulama oldu!

TikTok, 2023 yılında 10 milyar dolarlık uygulama içi harcamaya ulaşan ilk uygulama oldu.

Bloomberg, 2023 yılı için uygulama harcamalarına ilişkin bir analiz yayınladı ve gelirde yüzde 11'lik bir artış olduğunu ortaya koydu. Video platformlarına yönelik talep bu artışı sağlarken, oyunlar yıllık bazda yüzde 2 düşüş gösterdi. Veriler TikTok'un uygulama içi harcamalarda 10 milyar doları aşarak bu eşiğe ulaşan ilk uygulama olduğunu ortaya koyuyor.

10 milyar doları aştı

Bu kilometre taşına, kullanıcıların favori içerik oluşturucularına ve canlı yayıncılarına bahşiş vermelerine olanak tanıyan bir sistem aracılığıyla ulaşıldı. Pazar araştırmacıları, ByteDance'in sahip olduğu sosyal medyanın "mobilde para kazanmanın sırrını çözdüğünü" söyledi.

Kullanıcılar yayın akışı, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve arkadaşlık uygulamalarına daha fazla ödeme yaptıkça, 2023'te oyunlardan ziyade uygulamalardaki harcamalar arttı. Bununla birlikte, mobildeki en büyük gelir kaynağı reklamcılık olmaya devam etti - mobil satışların üçte ikisi mobil reklamlar içindi ve 362 milyar dolara ulaşarak 2022'dekinden yüzde 8 daha fazla oldu.

Analiz, tüketicilerin akıllı telefonlarında daha uzun süre kaldığını da ortaya koydu. Endonezya, kişi başına günlük ortalama 6 saatten fazla süreyle ülkeler arasında en üst sırada yer aldı. İlk 10 pazarda ortalama günlük uygulama kullanımı 5 saate ulaştı ve harcamalar da yüzde 3 arttı.

En çok indirilen uygulamalar Shein ve Temu oldu; Shein 125 pazarda en çok indirilen uygulama oldu. Diğer yandan, seyahat ve biletleme sektörlerinde popülerlik ve harcamalarda bir toparlanma görüldü. Verilere göre, jeneratif yapay zeka uygulamaları 2023'ün sonlarına kadar aylık tüketici harcamalarında 10 milyar doları aştı.