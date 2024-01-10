TikTok, hashtag izleme özelliğini sessiz sedası kaldırdı

TikTok, araştırmacıların platformu incelemek için kullandıkları bir hashtag izleme özelliğini kaldırdı. Bu hamle, araştırmacıların uygulamayı eleştirmek için bu aracı kullanmalarından kısa bir süre sonra geldi.

TikTok kısa bir süre önce araştırmacıların ve diğerlerinin uygulamasındaki hashtag'lerin popülerliğini incelemelerine olanak tanıyan bir aracı kaldırdı. İlk olarak The New York Times tarafından bildirilen değişiklik, araştırmacıların araçtan elde edilen verileri kullanarak şirketi eleştiren bir rapor yayınlamasından kısa bir süre sonra geldi.

New York Times'ın da belirttiği gibi, bu araç belirli hashtag'lerin popülaritesiyle ilgili ayrıntıları izlemek için kamuya açık birkaç yöntemden biriydi. TikTok, diğer sosyal medya şirketleri gibi, dışarıdan gelenlerin uygulamasında içeriğin nasıl yayıldığını takip etmesini zorlaştırdı.

Söz konusu araç, reklamcılara ve diğerlerine hashtag'lerin popülerliği hakkında veri sağlayan Creative Center adlı bir özellikti. Rutgers'in Ağ Bulaşma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar Creative Center'ın arama işlevini kullanarak Çin hükümetinin çıkarları açısından "hassas" kabul edilen hashtag'leri takip etti. Araştırmacılar, TikTok ve Instagram arasındaki hashtag'lerin yaygınlığını karşılaştırmış ve birçok "hassas" konunun Instagram'a kıyasla "TikTok'ta önemli ölçüde az temsil edildiği" sonucuna varmışlardı.

Özellik sessiz sedasız kaldırıldı

Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra araştırmacılar, Yaratıcı Merkez'deki arama özelliğinin herhangi bir açıklama yapılmadan ortadan kaybolduğunu söyledi. Rapora ek olarak, "Hashtag'ler için arama kapasitesi artık kullanıcı arayüzünden tamamen kaldırıldı ve NCRI bunun Noel gününde, bu raporun ilk yayınlanmasından günler sonra gerçekleştiğini keşfetti" diye yazdılar. TikTok'un ayrıca ABD siyaseti ve diğer jeopolitik konularla ilgili hashtag'ler de dahil olmak üzere daha önce izledikleri bir dizi "hassas" konuya doğrudan erişimi de devre dışı bıraktığını eklediler.

TikTok, özelliğin kaldırıldığını doğruladı

TikTok, The New York Times'a yaptığı açıklamada değişikliği doğruladı. Bir şirket sözcüsü, "Ne yazık ki, bazı kişi ve kuruluşlar Merkezin arama işlevini yanlış sonuçlar çıkarmak için kötüye kullandılar, bu nedenle amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için bazı özellikleri değiştiriyoruz" dedi.