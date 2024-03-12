TikTok Instagram’a rakip oluyor!

Son yılların en gözde sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, Instagram'a meydan okuyacak yeni bir uygulama olan "TikTok Photos" ile adından söz ettiriyor. Bu yeni hamle, sosyal medya dünyasında yeni bir rekabet dalgasının başlangıcını işaret ediyor

Son zamanlarda yatay videoları teşvik ederek ve 30 dakikalık videolarla YouTube'a rakip olma yolunda adımlar atan TikTok, şimdi de Instagram'ın hakimiyetine meydan okuyor.

YAKIN ZAMANDA KULLANIMA SUNULACAK

TikTok uygulamasının kodlarında, "TikTok Photos" adında yeni bir platforma işaret eden bulgular keşfedildi. Bu yeni uygulamanın, Instagram'a doğrudan rekabet etmeyi hedeflediği tahmin ediliyor.

Şu an için TikTok Photos hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, yeni platformun sadece fotoğraf paylaşımına odaklanacak bir uygulama olacağına dair iddialar mevcut, Instagram'ın ilk hâllerine benzer şekilde.

Uygulamanın kodlarında, TikTok Photos'un fotoğraf paylaşımı yapan ve benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıları bir araya getirebileceği vurgulanıyor.

Ayrıca, kodlar TikTok Photos isimli platformun yakın bir zamanda kullanıma sunulacağını işaret ediyor.