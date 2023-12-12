TikTok yine formunda! Uygulamada milyar dolarlar harcandı

Popüler kısa video paylaşım platformu TikTok, kullanıcıların toplamda 10 milyar dolardan fazla harcama yapmasından dolayı hasılat olarak memnun edici bir noktada duruyor. Oyunlarda elbette bu kadar para harcanıyor ancak oyun dışındaki uygulamalara bakıldığında TikTok bir ilk!

2021 yılında aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı geçen kısa video paylaşım platformu TikTok, önemli bir başarıya imza attı. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen platform, kullanıcıların 10 milyar dolardan fazla harcama yaptığı ilk oyun olmayan uygulama oldu.

Uygulamada 10 milyar dolar para harcandı

Daha önce 10 milyar dolar harcama sınırını aşan 4 uygulama bulunuyordu, ancak bunlar sadece oyunlardı: Candy Crush Saga (King/Activision Blizzard), Honor of Kings (Tencent), Monster Strike (XFLAG/Mixi) ve Clash of Clans (Supercell). TikTok, bu sınırı aşan 5. ve oyun olmayan ilk uygulama olarak bu listeye dahil oldu.

Verilere göre, TikTok, 2022 yılına girerken Apple ve Android uygulama mağazalarında toplamda 6,2 milyar dolarlık kullanıcı harcamasına ulaşmıştı. Bu yılın geri kalanında platform, %61'lik bir büyümeyle 3,8 milyar dolarlık harcamayı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2022 yılının tamamında elde edilen 3,3 milyar dolarlık kullanıcı harcamasından daha fazla. Özellikle ABD'deki iOS kullanıcıları ve Çin'deki TikTok kullanıcıları, platformda en fazla harcama yapan gruplar arasında bulunuyor.

TikTok, kullanıcılarının coin alarak içerik üreticilere hediye göndermelerine olanak tanıyan bir sistem kullanıyor. İçerik üreticileri de aldıkları coinleri paraya çevirebiliyor, ancak TikTok bu işlemlerden %50 oranında bir kesinti yapmaktadır.