TikTok, YouTube olma yolunda! Videoların süresi bakın ne kadara çıkacak

TikTok'un, hâlihazırda 10 dakika olan video sürelerini yükseltmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Şirket, yaptığı yeniliklerle birlikte YouTube'a rakip olmaya ant içmiş görünüyor.

TikTok, kısa video formatının ötesine geçmeye hazırlanarak videoların süresini 30 dakikaya kadar uzatacak. Sosyal medya uzmanı Matt Navarra'nın paylaştığı ekran görüntüsüne göre, TikTok, bu yeni özelliği test ediyor. Eğer özellik başarıyla uygulanırsa, TikTok kullanıcıları videolarını 30 dakikaya kadar uzatarak platformda daha uzun ve kapsamlı içerikler oluşturabilecekler.

Video sürelerine ciddi bir artış geliyor

TikTok, başlangıçta 15 saniyelik videolarıyla dikkat çekmiş, ardından süre sınırlarını artırarak 1 dakikaya, 3 dakikaya ve en sonunda 10 dakikaya çıkarmıştı. Mart 2023'te eklenen bir özellik ise belirli içerik üreticilerine özel olarak 20 dakikalık videolara izin veriyordu.

Bu yeni adım, TikTok'un sadece kısa video formatında değil, aynı zamanda uzun video içerikleriyle de rekabet etme hedefini gösteriyor. TikTok, bu hamlesiyle YouTube'a benzer bir platform olma yolunda önemli adımlar atmış olacak. Ancak TikTok'un bu uzun formatlı videolarda ne kadar başarılı olacağı ve kullanıcılarının bu değişikliği nasıl karşılayacağı zamanla netlik kazanacak.