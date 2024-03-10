TikTok'a erişim engeli tartışması! Biden imza atacak mı?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, kongrenin Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını açıklaması, TikTok'un ABD'deki geleceğiyle ilgili önemli bir tartışma başlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, kongrenin Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını açıkladı. Bu gelişme, TikTok'un ABD'deki geleceği hakkında önemli bir tartışma başlatırken, Biden'ın tutumu ise dikkatle takip ediliyor.

BİDEN, TİKTOK'U YASAKLAYACAK MI?

Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesinin TikTok'un yasaklanmasını gündeme getiren yasa tasarısını onaylaması hakkındaki basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Eğer Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzalarım" şeklinde konuştu.

7 Mart'ta onaylanan tasarı, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmemesi halinde uygulamanın ülkede yasaklanmasını öngörüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, TikTok'a erişimin yasaklanması tasarısının Biden'ın onaylayacağı bir noktaya ulaşmak için düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu kararın arkasında, TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiaları yatıyor. Ancak, Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri kampanyasını TikTok üzerinden yürütmesi, tartışmanın boyutunu değiştiriyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Komitenin tasarısını onaylamasının ardından yaptığı paylaşımda, TikTok'un rakipleri olan sosyal medya platformlarının güçleneceğini vurguladı. Trump'ın başkanlığı döneminde TikTok'un yasaklanması yönünde karar alması, ancak sonrasında bu kararı iptal etmesi, TikTok'un ABD'deki geleceğine ilişkin belirsizliği artırmıştı.