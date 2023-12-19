TikTok'a güncelleme geliyor! Çok daha iyi olacak

TikTok iPad uygulamasını yeni gezinme çubukları, geliştirilmiş video akışı ve daha fazlasıyla yükseltiyor. Artık TikTok kullanmak size çok daha iyi hissettirecek.

iOS'taki TikTok, bugün iPad kullanıcıları için platformun "tam bir yükseltme" olarak adlandırdığı yeni bir deneyim kazandı. Buna yeni gezinme çubukları, "geliştirilmiş netliğe" sahip yeni bir video akışı ve hem yatay hem de dikey yönlendirme desteği de dahil.

App Store'daki en son TikTok iOS sürümü 12 Aralık'ta 32.5.0 sürümü olduğundan, bu sunucu tarafında bir güncelleme gibi görünüyor.

İnsanlar artık en sevdikleri videoları daha büyük ekranlarda izleyebilir ve TikTok yolculuklarını bir üst seviyeye taşıyacak net bir video akışı, kolaylaştırılmış gezinme çubukları ve yönlendirme desteği deneyimleyebilir. Bu deneyimin bir parçası olarak, insanların Oyun, Yemek, Moda ve Spor gibi kategorilerdeki videoları keşfetmelerine olanak tanıyan Konu Akışları gibi özellikleri denemeye devam etmek istiyoruz.

Üç yeni unsurdan neler bekleyebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Net video akışı: İçeriği gelişmiş netlikle sergileyen daha rafine bir video akışının keyfini çıkarın.

Kolaylaştırılmış gezinme çubukları: Favori özelliklerinize ve sekmelerinize kolay erişim için ekranın üst ve altındaki şık gezinme çubuklarıyla TikTok'ta zahmetsizce gezinin.

Yatay veya dikey kullanım desteği: Cihazınızı nasıl tuttuğunuz önemli değil, TikTok artık yatay veya dikey yönde çalışacak.

TikTok, yeni iPad deneyiminin "herkes için kapsayıcı ve eğlenceli bir alan sağlama taahhüdünün bir parçası olduğunu ve topluluğumuz için harika bir deneyim yaratmaya yatırım yapmaya devam edeceğimizi" belirtiyor.