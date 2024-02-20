TikTok'la ünlü, Fujifilm'in X100VI modeli kompakt fotoğraf makinesi için büyük bir adım!

40 megapiksellik kompakt fotoğraf makinesi 20 fps'ye kadar çekim yapabiliyor ve 6K 30p video desteği sunuyor.

Fujifilm'in X100V'si son birkaç yıldır sahip olunması gereken bir oyuncaktı ve şirket şimdi halefi olan 40,2 megapiksel X100 VI'yı her yönden büyük iyileştirmelerle piyasaya sürdü. Aynı retro formu korurken, çok daha yüksek çekim hızları, gövde içi sabitleme, 6.2K 30p video ve daha fazlasını sunuyor.

FUJİFİLM'İN X100VI MODELİ ÖZELLİKLERİ

X100VI, aynı stil ve kontrol konumlarıyla önceki modelle aynı görünüyor. Seri, Leica'nın ünlü telemetre kameralarından birçok stil ipucu ödünç alan bir sokak fotoğrafçılığı kamerası olarak tasarlandı. Bu nedenle, dünyanın en iyi ergonomisine sahip değildir, ancak 521 gram ağırlığında hafiftir, çekim için gizlidir ve ceket cebine girebilir.

Fujifilm, çok daha büyük X-H2 ile aynı 40,2 megapiksel (MP) APS-C sensörü kullanmayı tercih ederek çözünürlüğü X100V'ye göre önemli ölçüde artırmış. Bence bu akıllıca bir seçim çünkü geniş açılı sabit 23 mm f/2.0 lense (35 mm tam kare eşdeğeri) sahip olan fotoğraf makinesine daha fazla kırpma seçeneği sunuyor. Bunun bedeli muhtemelen düşük ışık hassasiyetinde küçük bir düşüş olacaktır.

X100VI'daki bir diğer büyük yeni özellik ise 6 durağa kadar sarsıntı azaltma özelliğine sahip dahili 5 eksenli sabitleme. X100VI'nın küçük gövdesi göz önüne alındığında, bu beklenmedik ama hoş bir özelliktir ve anında samimi çekimler yapan sokak fotoğrafçıları için büyük bir yardımcı olacaktır.

X100V aynı 3,69 milyon noktalı hibrit optik vizörü ve 1,62 milyon noktalı LCD ekranı koruyor, ancak ikincisi artık yukarıdan çekimi kolaylaştırmak için ekstra 15 derece aşağı doğru eğiliyor. Daha önce olduğu gibi aynı pili (CIPA 300 çekim için derecelendirilmiştir) ve ne yazık ki aynı yavaş UHS-I kart yuvasını korur.

Fujifilm'e göre X100VI hala mekanik deklanşörle 11 fps'de ve elektronik modda 20 fps'de çekim yapıyor, ancak otomatik odaklama daha hızlı ve daha yetenekli. Artık şirketin en yeni izleme ve yüz/göz algılama özelliklerinin yanı sıra hayvan/araç ve diğer nesne algılama türlerini de sunuyor.

Ekstra çözünürlük ve daha düşük doğal 125 ISO ile görüntü kalitesi de iyileştirilmelidir. Ve bu fotoğraf makinesinin sosyal medyada yeni keşfedilen popülaritesinin çoğu film simülasyon modlarına dayandığından, fotoğraf makinesi "aslına sadık renk üretimi ve kontrast tonalitesi" sunmak üzere tasarlanmış Reala Ace adlı yeni bir mod da dahil olmak üzere 20 dahili modla birlikte geliyor.

Son olarak, bu seri söz konusu olduğunda genellikle video akla gelmez, ancak X100VI küçük bir kompakt için şaşırtıcı derecede yeteneklidir. 30 fps'ye kadar 6.2K, 60 fps'de 4K ve 240 fps'de 1080p video çekebiliyor. Ayrıca 10 bit F-log ve F-Log2 kayıt yapabiliyorsunuz ki bu da sabit lensli küçük, fotoğraf odaklı bir kamera için şaşırtıcı derecede iyi. Tek dezavantajı, yavaş kartlar nedeniyle nispeten düşük veri hızları (maksimum 200Mbps), ancak harici bir kayıt cihazına ProRes yakalayabilirsiniz.

Fujifilm'in X100VI modeli şu anda gümüş veya siyah renkte 1.600 dolara ön siparişte ve sevkiyatın Mart 2024 başında yapılması planlanıyor. Şirket ayrıca "Fujifilm'in 1934'teki kuruluşundan kalma kurumsal marka logosuyla işlenmiş" özel bir sürümünü de 2.000 dolara sunuyor. Diğer yeni modeller gibi Çin'de üreterek önceki modelin uzun teslim sürelerini azaltma sözü verdi.