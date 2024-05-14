TikTok'tan ChatGPT hamlesi! 'Öne çıkanlar' başlığı altında yer alacak

TikTok, mobil uygulamasına ChatGPT entegrasyonu eklemeye hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, TikTok'un arama sonuçlarında ChatGPT ile üretilmiş içerikleri de göstermesini sağlayacak.

TikTok'un arama sayfasına eklenen bu yeni özellik oldukça basit bir çalışma prensibine sahip. Kullanıcıların aradığı bir terimle ilgili ChatGPT tarafından üretilen yanıtlar, arama sonuçlarının en üst bölümünde "Öne Çıkanlar" başlığı altında yer alacak. Bu açıklamanın hemen altında ise ilgili TikTok videoları bulunacak.

Şirket, bu yeni özelliği "AI Smart Search" olarak adlandırdı ancak detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak TikTok, bu özelliğin ChatGPT tarafından desteklendiğini ve TikTok algoritmasının kullanıcı girdilerine göre bu sonuçları otomatik olarak sunduğunu belirtti. TikTok ayrıca, kullanıcıların geri bildirimlerini de dikkate alacaklarını ifade etti.