TikTok'tan Instagram'a büyük rakip: Yeni fotoğraf uygulaması "Whee" tanıtıldı

TikTok'tan Instagram'a büyük rakip: Yeni fotoğraf uygulaması "Whee" tanıtıldı
TikTok'un yeni uygulaması Whee, sosyal medya dünyasında rekabeti kızıştıracak.

Sosyal medya dünyasında yeniliklere doymayan TikTok, bu kez Instagram'a rakip olacak yeni bir fotoğraf paylaşım uygulaması ile kullanıcılarının karşısına çıktı. "Whee" adı verilen bu yeni uygulama, Türkiye dahil belirli bölgelerde erişime açıldı.

TikTok'un yenilikçi adımı: Whee

Son dönemlerde yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve uzun metrajlı videolarla YouTube'a rakip olmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikmiş durumda. Daha önce TikTok uygulamasının kodlarında tespit edilen "TikTok Photos" platformu, bu yeni fotoğraf uygulamasının sinyallerini veriyordu. Nihayet beklenen an geldi ve TikTok, Whee adını verdiği yeni mobil uygulamasını piyasaya sürdü.

Whee, Türkiye'deki kullanıcılar için erişime açılmış durumda. Henüz ABD ve diğer birçok ülkede aktif olmayan bu uygulama, kullanıcılarına sadece fotoğraf paylaşma olanağı tanıyor. Bu da Whee'yi, fotoğraf paylaşımı konusunda daha özelleşmiş ve Instagram'a doğrudan rakip olan bir platform haline getiriyor.

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