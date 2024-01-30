TikTok, yepyeni özellikleriyle gündeme geliyor. Paylaşılan bilgilere göre platform, tam bir e-ticaret sitesine evrilecek. İşte ayrıntılar...

TikTok, son yılların en popüler sosyal ağları arasında yer alarak kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek bir dizi yeni özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Gelen son haberlere göre, TikTok'un yeni özellikleri sayesinde platform hem YouTube rakibi bir mecra olarak değerlendirilecek hem de e-ticaret platformu gibi hizmetler sunacak.

TikTok'tan yatay videolar geliyor

Geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulan "TikTok Shop" özelliği, büyük bir güncellemeyle karşı karşıya. Artık TikTok videolarının tamamı, otomatik olarak birer reklam videosuna dönüşecek. Videolardaki nesneler otomatik olarak tanımlanacak ve TikTok Shop'taki ürünlere bağlantılar sağlanacak. Bu sayede içerik üreticileri ve markalar arasındaki etkileşim artacak, kullanıcılar da doğrudan videoları izleyerek ürünleri satın alma imkanına sahip olacaklar.

TikTok'un diğer önemli bir güncellemesi ise yatay videolara geçiş yapması. Platform, içerik üreticilerini yatay videolar çekmeye teşvik ederek, bu tür videoları daha fazla öne çıkaracak. Ayrıca "Video View Booster" adı verilen özellikle, yatay pozisyonda çekilen videoların daha fazla görüntülenmesi sağlanacak. Bu hamle, TikTok'un YouTube ile olan rekabetini daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra, TikTok'un kullanıcılara özel keşfet bölümünün aktif hale getirildiği de belirtiliyor. İzleme geçmişine göre şekillenen bu keşfet bölümü, benzer platformlardaki keşfet sayfalarıyla aynı mantıkta çalışacak ve kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir içerik deneyimi sunacak.

Tüm bu güncellemeler, sosyal medya platformları arasında büyük bir rekabetin yaşandığını ve TikTok'un yenilikçi adımlarla kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye odaklandığını gösteriyor.