TikTok'tan yeni özellik! Süresi uzatılıyor

TikTok'un 60 dakikalık videoları test etmesi, platformun gelecekte daha uzun formatlı içeriklere yer verebileceğinin bir işareti olarak görülüyor.

Sosyal medya platformları arasında popülerliğini hızla artıran TikTok, kullanıcı alışkanlıklarını ve izleme tercihlerini daha iyi anlamak amacıyla yeni bir deneye imza atıyor. Bu kapsamda, TikTok, izleyicilerinin uzun içerikleri izleyip izlemeyeceğini anlamak için 60 dakikalık videolar yükleme özelliğini test etmeye başladı.

60 dakikalık video denemesi başladı

TikTok'un 60 dakikalık video yükleme sınırı, sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi ve sosyal medya platformu TechCrunch ile yaptığı bir görüşmede bu yeni özelliğin test edildiğini doğruladı. Şirket, belirli kullanıcılar ve seçili pazarlarda bu yeni yükleme sınırını deniyor.

Matt Navarra, Threads hesabında "60 dakikaya kadar video yükleyin! Uygulamanızın güncel olduğundan emin olun, ardından uygulamanızdan veya tiktok.com'dan yüklemeyi deneyin" yazan bir bildirim ekran görüntüsünü paylaşarak, TikTok'un bu yeni özelliğini gözler önüne serdi.

TikTok'un bir saatlik videoları ne kadar süreyle test edeceği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Şirket, bu özelliği geniş çapta kullanıma sunma konusunda aceleci davranmıyor. Ancak, bu deneme sürecinin başarılı olması durumunda, TikTok'un uzun içerikleri daha yaygın bir şekilde kullanıcılarına sunabileceği düşünülüyor.

TikTok'un evrimi: 15 saniyeden 60 dakikaya

2016 yılında 15 saniyelik video kliplerle hayatına başlayan TikTok, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı ve diğer sosyal medya platformlarını da kısa video formatlarını benimsemeye teşvik etti. Meta'nın Instagram'ı ve Google'ın YouTube'u gibi dev platformlar, TikTok'un başarısından ilham alarak kendi kısa video özelliklerini geliştirdiler.

Şimdi ise TikTok'un uzun videoları test etmesi, sosyal medya dünyasında ilginç bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bu hamle, TikTok'un içerik stratejisinde bir çeşitlenmeye giderek kullanıcıların farklı izleme alışkanlıklarını keşfetme amacını taşıyor.