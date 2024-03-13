TikTok’un video yüklemeden para kazandıran özelliği devreye girdi

TikTok'un, Türkiye'de video yüklemeden para kazanma olanağı sunan yeni özelliği aktif hale geldi.

TikTok'un para kazanma özelliği, kullanıcıların efektler oluşturarak gelir elde etmesine olanak tanıyor. Bu özellikle, 90 gün içinde 100 bin videoda kullanılan efektlerden para kazanma fırsatı sunuyor.

90 GÜN İÇİNDE 100 BİN VİDEODA KULLANILDIĞINDA, EFEKTİN OLUŞTURUCUSU GELİR ELDE EDEBİLİYOR

Çin merkezli küresel video platformu TikTok, "Effect Creator Rewards" adını taşıyan bu özelliği Mayıs ayında başlattı ve Türkiye de dahil olmak üzere 33 ülkede kullanıma sundu.

Platform içinde yer alan "Effect House" adlı araç, kullanıcıların hazırladığı efektleri tanıtmalarına ve paylaşmalarına olanak sağlıyor. Bir efekt, 90 gün içinde 100 bin videoda kullanıldığında, efektin oluşturucusu gelir elde edebiliyor.

Efektlerden gelir elde etmek için, bir efektin günlük olarak bir kez kullanılması, efektin oluşturucusunun 18 yaşını doldurmuş olması ve efektin herkes tarafından erişilebilir videolarda kullanılması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında, kullanıcılar TikTok platformunda efektleri kullanarak gelir elde etme şansına sahip oluyorlar.