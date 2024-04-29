TikTok'un yasaklanması için teklif hazırlanıyor!

TikTok'un yasaklanması için teklif hazırlanıyor!
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TikTok'un kapatılması gerektiğini söylediği bir açıklama yaparak, MHP'nin bu yönde bir kanun teklifi hazırladığını duyurdu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok’la ilgili süren tartışmalara ilişkin yazılı basın açıklamasında bulundu.

"Bataklığın kurutulması gerekmektedir"

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

Öztürk, ahlaki değerlerin ihlal edildiği bir sosyal medya platformunda yapılan paylaşımların toplum düzenini tehdit eden unsurlar olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu, öncelikle çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için önemlidir. Ahlak yok olursa, geleceğimiz de yok olur. Ahlakı zarar gören veya kaybolan bir toplum, milli ve manevi değerleri her gün tahrip edilen bir gelecek inşa edemez" dedi.

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