Tim Cook'tan yapay zeka ve yeniliklerle dolu Apple açıklaması

Apple CEO'su Tim Cook'un yaptığı 2. çeyrek mali sonuçlarını açıklama sunumu, şirketin gelecekteki stratejilerine dair heyecan uyandırdı. Cook, yatırımcılara sunduğu açıklamada, Apple'ın üretken yapay zeka alanındaki çalışmaları ve gelecek planları hakkında yeni bir ipucu verdi.

Apple CEO'su Tim Cook, Perşembe günü 2. çeyrek mali sonuçlarını açıkladığı sunumda, şirketin üretken yapay zeka alanındaki çalışmalarına dair yeni bir ipucu verdi.

Tim Cook, Apple'ın yapay zeka vizyonunu açıkladı

Cook, yatırımcılara yaptığı açıklamada, Apple'ın önemli yatırımlar yaptığını ve bunları yakında müşterilerle paylaşmak için sabırsızlandıklarını belirtti. "Yapay zekanın dönüştürücü gücüne güveniyoruz ve bu yeni dönemde bizi farklılaştıracak avantajlara sahip olduğumuza inanıyoruz" diyen Cook, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apple'ın kusursuz donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonundan oluşan benzersiz kombinasyonu, sektör lideri nöral motorlarımızla çığır açan Apple silikonu ve gizlilik konusundaki kararlı odağımız da buna dahil."

Cook'un bu açıklaması, Apple'ın üretken yapay zeka konusundaki ilk göndermesi değil ancak şirketin bu alandaki yeteneklerine dair önemli bir işaret niteliği taşıyor. Cook'un, Apple'ı farklılaştıracağına inandığı avantajlar henüz tam olarak bilinmese de, üretken yapay zekanın geçici bir hevesten öte olduğu açıkça ortada. Dolayısıyla, Apple'ın bu alandaki atılımlarını hızla gerçekleştirmesi gerekiyor.

Belirli bir tarih vermemekle birlikte, Cook'un açıklamaları, Apple'ın 7 Mayıs'taki "Let Loose" etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacağı beklentisini artırıyor. Bu etkinlikte, uzun süredir beklenen OLED iPad Pro'nun yanı sıra yeni iPad'lerin tanıtılması bekleniyor. Ancak, Apple'ın her zaman büyük bir sürpriz yapma ihtimali bulunuyor. Şirket, ürün duyurularını giderek daha fazla basın bültenlerine kaydırıyor olsa da, özel bir etkinlik düzenleyecek olması, muhtemelen önemli bir haberin habercisi olabilir.