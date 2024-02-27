Tinder, kullanıcıları doğrulamak için yeni bir uygulamayı devreye sokacak!

Popüler flört uygulaması Tinder, yakın zamanda mavi tik almak isteyen kullanıcılardan kimlik ya da ehliyetle fotoğraf talep etmeye başlayacak.

Dünyanın en popüler flörtleşme uygulamalarından biri olan Tinder, kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir doğrulama yöntemi uygulamaya hazırlanıyor. Artık Tinder, kripto borsaları ve bankacılık sistemlerinde sıkça karşılaşılan bir doğrulama yöntemi olan resmi kimlik belgesi ve selfie üzerinden doğrulama yapacak.

MAVİ TİK İSTEYENLER KİMLİK GÖSTERECEK

Onaylı bir profil sahibi olmak isteyen kullanıcılar, resmi bir kimlik belgesiyle yüzlerini net bir şekilde gösteren fotoğraf ve video çekerek "mavi tik" almaya başvurabilecekler. Tinder ayrıca, kimlik belgesinde yer alan doğum tarihleri ve diğer bilgilerin, kullanıcıların profil bilgileriyle uyumlu olduğundan emin olacak. Mavi tik, bir profilin doğrulandığını ve gerçek olduğunu belirtir.

Yeni doğrulama sistemi ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'da kullanıma sunuldu ve bu yılın ilerleyen aylarında Birleşik Krallık, ABD, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de mavi tik için bu yöntem devreye alınacak. Match Group Basın Sözcüsü Kayla Whailing, "Her pazarın farklı ve nüanslı olduğunu göz önünde bulundurarak, ülke bazında genişlemeye devam ediyoruz ve bu özelliği daha fazla kullanıcıya açtıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Tinder, ilk olarak 2020 yılında kullanıcıların doğrulanması için selfie zorunluluğu getirmiş, geçtiğimiz yıl ise mavi tik almak isteyenler için video selfie çekme zorunluluğu getirmişti. Benzer şekilde, Hinge ve Bumble gibi diğer flört uygulamalarında da görsel tabanlı doğrulama sistemleri bulunmaktadır. Tinder'ın verilerin saklanması ve doğrulanması konusunda uzman bir kurumla iş birliği yapacağı belirtiliyor.