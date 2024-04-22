Tinder kullanıcıları için yeni bir güvenlik özelliği: Randevumu paylaş

Tinder, "Randevumu Paylaş" adı verilen bir özellik ekledi. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir randevu planını, diğer kullanıcılarla paylaşmalarını sağlıyor.

Dünyanın en popüler arkadaşlık platformu Tinder, kullanıcıların güvenliği ve rahatlığı için dikkat çekici bir özellik olan "Randevumu Paylaş"ı kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların Tinder üzerinde buluştukları biriyle randevu ayarladıklarında, bu bilgiyi güvenilir kişilerle paylaşmalarına olanak tanıyor.

Randevumu Paylaş özelliği nedir?

Randevumu Paylaş özelliği, buluşma detaylarını içeren bir bildirim oluşturuyor. Bu bildirimde buluşacak kişinin adı, profil fotoğrafı, buluşma yer ve zamanı yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar, bu buluşma ile ilgili özel bir not ekleyebiliyorlar, böylece paylaşılan bilgi daha kişisel hale geliyor.

Tinder'ın bu özelliğiyle dikkat çeken detaylardan biri, Randevumu Paylaş'ın Tinder'a özel olmaması. Kullanıcılar, oluşturdukları bağlantıları WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Bu sayede, Tinder kullanmayan kişiler dahi arkadaşlarının randevu detaylarını kolayca görebiliyorlar, bu da kullanıcıların güvenliği için ek bir katman oluşturuyor.

Tinder'ın açıklamasına göre, Randevumu Paylaş özelliği ilk olarak ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Hollanda gibi bazı ülkelerde kullanıma sunulacak. Daha sonra ise küresel olarak kullanıma açılacak. Türkiye de bu özelliğin sonraki aşamada kullanıma sunulacak ülkeler arasında yer alıyor.