TOGG kameralarını üreten Büyütech'ten önemli bir eşiği geride bıraktı

TOGG araçların kameralarını üreten yerli şirket Büyütech, 100 bininci kamerasını üretti.

Büyütech, Ekim ayında Türkiye'nin ilk otomobil sınıfı kamera teknolojileri üretim merkezini Gebze Bilişim Vadisi'nde açmıştı. 2 milyon euro sermayeyle kurulan merkez, şimdiye kadar 100 bininci kamerayı üretti. Aynı zamanda, Togg'un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi ve sürücü yorgunluk algılama kamerasının da üreticisi konumunda.

Büyütech'in hedefi yıllık 3 milyon kamera üretmek. Kurucu ortak ve CEO Ömer Orkun Düztaş, kamera tabanlı yeni teknolojiler geliştirerek uluslararası bir marka oluşturma yolundaki yatırımlarını sürdürdüklerini ve "Hedef Sıfır" yaklaşımıyla trafik kazalarını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı. Düztaş, 2023 yılı Ekim ayında 4,23 milyon dolar yatırım aldıklarını ve 2024 yılında daha büyük bir yatırım turu yapacaklarını belirtti. Büyütech Kamera Teknolojileri Üretim Merkezi'nin şu anki üretim kapasitesinin yılda 800.000 olduğunu, ancak 2026 yılı sonunda bu kapasiteyi 3 milyona çıkarmayı planladıklarını da ekledi.

Büyütech'in kurucu ortağı ve COO'su Alparslan Işıklı ise 2024 hedeflerini açıkladı:

"Üretimde kapasiteyi ve kaliteyi artırmak için yatırımlarımız devam ediyor. Farklı tasarım ve üretim teknikleri geliştiriyoruz. Kameralı ADAS ürünlerinde dünya çapında bir marka olma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz."