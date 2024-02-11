TP-Link, yeni yönlendiricisi Archer AX72 Pro'yu duyurdu

TP-Link, gigabit internet bağlantısına sahip kullanıcılara özel geliştirdiği yeni yönlendiricisini duyurdu.

TP-Link, ürün yelpazesine 2.5 Gigabit WAN/LAN girişine sahip yeni bir model eklediğini duyurdu. Archer AX72 modeliyle aynı özelliklere sahip olan AX72 Pro model yönlendiricinin tek farkı, 2.5 Gigabit bağlantı desteğine sahip olmasıdır.

TP-LİNK AX72 PRO ÖZELLİKLERİ

WiFi 6 teknolojisini kullanan Archer AX72 Pro, kablosuz hızlarda 5400 Mbps'ye (5.4 Gbps) kadar destek sunuyor. Yönlendiricide toplam 5 adet Gigabit girişi bulunmaktadır. Bunlardan biri 2.5 G, biri 1 G olmak üzere WAN/LAN girişi iken, diğer üçü 1 gigabit LAN girişidir.

Bu yönlendirici, Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde 100'den fazla cihaza bağlantı sağlayabilir. 160 MHz kanal genişliğine sahip olan cihaz, dört verici-dört alıcı (4T4R) özellikli altı harici antene sahiptir ve hüzmeleme (beamforming) teknolojisini kullanır.

VPN desteği sunan yönlendirici, TP-Link'in HomeShield güvenlik paketiyle donatılmıştır. Gerçek zamanlı ev ağı taraması yaparak olası tehditleri tespit edebilen cihaz, Ebeveyn Denetimi uygulamasıyla uygunsuz içerikleri engelleyebilir.

Archer AX72 Pro'nun ekim ayı içinde Türkiye'de 150 Dolar (KDV dahil) fiyatla satışa sunulması beklenmektedir.