Trendyol, görme engelliler için sesli rehberlik özelliği sunuyor

Trendyol, BlindLook adlı erişilebilirlik teknolojileri firması ile birlikte çalışarak sesli simülasyon özelliğini devreye soktu.

Görme engelli bireylerin dijital dünyada daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, erişilebilirlik teknolojileri geliştiren BlindLook ile iş birliği yaparak, sesli rehberlik özelliğini mobil uygulama ve internet sitesine entegre etti.

Dijital dünyada herkes için eşit ve erişilebilir bir çevre

Trendyol'un yaptığı açıklamaya göre, bu iş birliği sonucunda e-ticaret devi, Türkiye'de EyeBrand sertifikası almaya hak kazanan en yüksek kullanıcı sayısına sahip site unvanını elde etti. Sesli Simülasyon adı verilen bu özellik sayesinde, görme engelli bireylerin Trendyol'u aktif olarak kullanabilmesi mümkün hale geldi.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, EyeBrand sertifikası ile BlindLook'un Görme Engelliler için Marka Ağı'na katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Poyraz, müşterilere kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmanın temel misyonları olduğunu ve bu etkiyi daha eşit ve kapsayıcı bir dünya adına kullanarak, görme engelli bireylerin özgürce hayata katılma hakkını desteklediklerini ifade etti.

BlindLook kurucu ortakları Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın ise yaptıkları açıklamada, Trendyol gibi yüksek kullanıcı sayısına sahip bir platformla birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Görme engelliler için ses odaklı bir dünya yaratmayı hedeflediklerini ve bu iş birliğiyle bu hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını vurguladılar.

BlindLook'un sunduğu sesli rehberlik özelliği, site veya uygulama içinde sesli yönlendirmeler yaparak, görme engelli bireylerin alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Trendyol'un bu adımı, dijital dünyada herkesin eşit şekilde yer almasını ve erişilebilir bir çevrenin oluşturulmasını destekliyor.