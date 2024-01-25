Türk Hava Yolları, uçuşa özel internet satışına başlıyor!

Türk Hava Yolları, daha önce yurt dışı seferlerde sunduğu internet hizmetini yurt içi uçuşlarda da sunmaya hazırlanıyor. Ancak hemen sevinmeyin, çünkü fiyatlar biraz cep yakıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte seyahatlerde internet erişimi önemli bir hale geldi. Türk Hava Yolları (THY), bu talebi karşılamak adına yurt içi uçuşlarda internet hizmetini genişletme kararı aldı. İşte, THY'nin yurt içi internet tarifeleri ve detayları...

Yurt içi internet tarifeleri yolda

İnternet Tarifeleri:

Sınırsız Mesajlaşma: 150 TL

Sınırsız İnternet: 350 TL

Bu ücretler, tek bir uçuş için geçerli olup, sadece uçuş esnasında satın alınabilmektedir. Paket fiyatlarına tüm vergiler dahil edilmiştir. Yolcular, internet hizmetini uçuşları sırasında PLANET uçak içi eğlence platformu üzerinden kullanabilecekler. Herhangi bir müşteri sadakat programına katılmak gerekmemektedir.

Kullanım Koşulları:

İnternet hizmetinden yararlanmak için THY'nin internet altyapısına sahip uçaklarını kullanmak gerekmektedir. Şu anda filoda bulunan 270'ten fazla uçak, bu özelliği desteklemektedir. İnternet, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlardan kullanılabilecektir. Tek bir abonelik ile birden fazla cihazdan bağlantı kurulabilir.

Uçaklarda internet hizmeti genellikle 10 bin feet (3048 metre) yüksekliğe ulaşıldığında başlamaktadır. İniş ve kalkış süreçlerinde uçaklarda internet kullanımı sınırlı olabilir. Türk Hava Yolları, yolcularına sunduğu bu genişletilmiş internet hizmeti ile seyahat edenlerin iletişim ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çözüm sunmayı hedefliyor.