Türk Vatandaşlarına ait kişisel bilgiler satılıyor mu? İşin aslı ne?

Kişisel verilerin Telegram kanallarında satışa çıktığı yönündeki haberler son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Peki, Türk Vatandaşlarına ait kişisel bilgiler satılıyor mu?

Son zamanlarda internet üzerinde sık sık gündeme gelen veri sızıntıları ve güvenlik ihlalleri, vatandaşların kişisel bilgilerinin güvende olup olmadığı konusunda endişe yaratıyor. İki yıl önce ortaya çıkan E-Devlet'teki bilgi sızıntısı vakası ve sonrasında tüm vatandaşların bilgilerinin internette satılması gibi olaylar, bu endişeleri artırdı. Daha yakın zamanda ise Telegram üzerinden bilgilere erişilebildiği iddiaları gündeme geldi. Ancak bu durumun gerçek boyutu nedir?

PARA KAZANMA ÇABASI İÇİNDELER

İnternette ortaya çıkan verilerin güncelliği konusunda farklı görüşler bulunmakta. Bazıları, Telegram'da paylaşılan verilerin güncel olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun geçerli olmadığını savunuyor. Öte yandan, bu sızdırılan verilerin, hackerların para kazanmak için alternatif bir yöntem geliştirmesi olarak yorumlanabilir. Yani, aslında bu verilerin yeni olmadığı, ancak kötü niyetli kişilerin bu bilgileri kullanarak para kazanma çabası içinde oldukları söylenebilir.

Daha önce, popüler platformlar olan Yemek Sepeti, Getir, e-Nabız ve E-Devlet gibi platformlara ait verilerin sızdırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Her yıl, pek çok platformda veri sızıntılarının yaşandığına dair haberler sıkça duyulmaktadır. Bu durum, dijitalleşme sürecinde kişisel bilgilerin güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Hackerlar, bu bilgileri derleyerek çeşitli amaçlarla kullanabilirler, hatta algı operasyonları bile gerçekleştirebilirler. Bu nedenle, kişisel bilgilerin güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerekmektedir.