Turkcell finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell, 2023 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Turkcell, 2023 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketi olan Turkcell'in gelir miktarı ve servislerine yönelik kullanıcı sayıları açıklandı.

2024 yılında yüksek tek haneli reel büyüme

Şirketin 2023 mali performans sonuçları, gelirlerinin yıllık bazda %14,6 artarak 107,1 milyar TL'ye ulaştığını gösterdi. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) ise %19,9 artarak 43,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Net kâr ise geçen yıla göre %82,5 artışla 12,6 milyar TL olarak kaydedildi. Turkcell'in toplam yatırım harcamalarının gelire oranı ise %21 oldu.

Şirketin abone sayılarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Turkcell, 2023 yılında net 1,6 milyon faturalı abone kazanırken, abone başına geliri (ARPU) son çeyrekte %85 büyüdü. Ayrıca, 2023 yılında toplam 386 bin haneye daha uçtan uca fiber internet hizmeti sunulurken, Turkcell Superonline abonesi sayısı 5,8 milyon aboneye, fiber abone sayısı ise 2,3 milyona ulaştı.

Turkcell'in dijital hizmetler kapsamında TV+ platformunun IPTV müşteri sayısı 1,4 milyona erişirken, Turkcell Dijital İş Servisleri'nin gelirleri yıllık bazda %23 artarak 10 milyar TL'yi aştı. Ayrıca, Financell'in 7 milyon tekil müşteriye ve 40 milyar TL kredi hacmine ulaştığı belirtildi. Financell'in kredi portföyü 6,2 milyar TL'ye yükselirken, Paycell'in gelirlerini %29 artışla 2,2 milyar TL'ye taşıdığı ifade edildi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2024 yılı hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koç, bu yıl FAVÖK marjını %42 oranında hedeflediklerini ve operasyonel yatırımların gelire oranını %23 olarak beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, enflasyon beklentilerini de dahil ettikleri planlara göre 2024 yılında yüksek tek haneli reel büyüme öngördüklerini ifade etti.