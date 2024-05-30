Türkiye'de kripto dolandırıcılığı operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun ortaya çıktı

Ankara merkezli 21 ilde yürütülen "Smart Trade Coin" adlı kripto varlık alım/satım platformuna yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendi.

Kripto para birimleri ve platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık vakaları da artıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün yaptığı açıklama da bulunarak, Türkiye'de büyük çapta bir kripto dolandırıcılığı operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

21 ilde kripto para dolandırıcılığına yönelik dev operasyon

Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" adlı kripto varlık alım/satım platformuna yönelik "SİBERGÖZ-42" operasyonları düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok yüksek miktarda mal varlık ele geçirildiğini belirtti.

Platform üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık suçunu tespit ettiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, operasyonların Antalya'dan İzmir'e, Eskişehir'den Çorum'a kadar 21 ilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Sonuç olarak, uluslararası nitelikteki bu dolandırıcılık eyleminde 1 milyar dolarlık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Açıklamada ayrıca, bot uygulaması aracılığıyla otomatik al-sat işlemleri gerçekleştirilerek saadet zinciri oluşturulduğu ve kullanıcılara yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı vurgulandı. Dolandırıcıların toplamda yaklaşık 32 milyar TL'ye denk gelen 1 milyar dolarlık kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Operasyonlar neticesinde 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığının ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, ayrıca ruhsatsız tabanca ve dijital materyallerin de bulunduğunu ifade etti.