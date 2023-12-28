Türkiye'den KAAN'ın motorunu ortak üretmek için ABD'den talepte bulundu

Türkiye'den KAAN'ın motorunu ortak üretmek için ABD'den talepte bulundu
Türkiye, KAAN'ın motorunun üretilmesi için ABD'den motor üretimini ortak üretmeye ilişkin talepte bulundu. Kabul edilmesi halinde Türkiye'de de üretim gerçekleştirilecek.

Türkiye, ABD'den, F-16 savaş uçaklarında kullanılan GE Aerospace motorlarını kendi üretebilme izni talebinde bulundu. Türk savunma şirketi TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli savaş uçağı KAAN'ın F110 motorlarına ihtiyaç duyması nedeniyle talep edilen bu izin, KAAN'ın Ocak 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlandığından önem taşıyor. Türkiye, GE Aerospace'in F110 motorlarını kendi üretim tesislerinde üreterek yerli savaş uçağı projelerine destek sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'den KAAN'ın motorunu üretmek için ABD'ye ortak üretim talebi

F110 motorları, şu anda Türkiye'nin geliştirdiği 5. Nesil savaş uçağı KAAN için kullanılmaktadır. Bu motorların üretim izni alınması, yerli savunma sanayisinin motor teknolojisi alanında yetenek kazanmasına katkı sağlayabilir. Ancak yerli motor projeleri için hala uzun bir süre olduğu ve 2028'e kadar tam teşekküllü yerli motorların hazır olmayacağı ifade ediliyor.

Türkiye, ayrıca İsveç'ten alınacak 40 yeni F-16 Block 70 uçağı ile hava kuvvetlerini güçlendirmeyi planlamaktadır. Bu adım, eskiyen F-4 jetlerinin emekliye ayrılması ve hava savunma kapasitesini artırma çabalarının bir parçasıdır. Türkiye'nin bu uçakları temin etmesinin yanı sıra, yerli projelerle kendi savaş uçaklarını geliştirme çabaları devam etmektedir.

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