Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın başarılı yolculuğu

Türkiye'nin gururu, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, 5'inci ve son ateşlemesini başarıyla tamamlayarak hedeflendiği yörüngeye oturdu.

Türksat 6A'nın 5'inci ve son ateşlemesi, 17 Temmuz gecesi saat 23.58'de gerçekleştirildi ve 5 dakika 22 saniye sürdü. Bu son manevra ile birlikte uydu, program kapsamında belirlenen nihai yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Uydu nihai yörüngesine ulaştı

Türksat 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece, Türkiye saatiyle 02.30'da ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden, SpaceX firmasının Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmıştı. İlk aşamada güneş panellerini açarak enerji üretimini maksimum seviyeye taşımayı başaran uydu, kısa süre içinde yörüngedeki ilk manevralarına başladı.

İlk itki ateşlemesi 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilerek 82 dakika sürdü. Bunu 12 Temmuz'da 70 dakika süren ikinci itki ateşlemesi, 14 Temmuz'da 7 dakika süren üçüncü itki ateşlemesi ve 16 Temmuz'da 38 dakika süren dördüncü ateşleme takip etti. Son olarak, 17 Temmuz'da gerçekleştirilen beşinci ateşleme ile uydu, 35.786 kilometre irtifadaki dairesel nihai yörüngesine ulaştı.

Türksat 6A, önümüzdeki aylarda 50 derece yörüngede çeşitli testlerden geçecek. Bu testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından uydu, Ekim ayında 42 dereceye transfer edilecek ve 15 yıl boyunca hizmet verecek. Bu süreçte uydu, yerel ve küresel iletişim ağlarına önemli katkılar sağlayacak.