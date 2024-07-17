TÜRKSAT 6A, 4'üncü ateşlemeyi başarıyla tamamladı

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme evresi de başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir kilometre taşı daha geçildi. TÜRKSAT 6A, 4. ateşleme evresini başarıyla tamamlayarak yörüngeye yerleşme yolunda bir adım daha attı.

TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme evresi

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 4. ateşleme sürecini başarıyla tamamladı. 23 Temmuz 2024 itibarıyla 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanan uydu, bu süreçte önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

Ateşleme süreci, 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.50'de başladı ve 38 dakika sürdü.

23 Temmuz 2024 tarihinde uydunun 50 derece Doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanıyor.

Ekim 2024 itibarıyla 42 derece Doğu yörüngesine geçilmesi ve Kasım 2024'te resmi olarak hizmete başlaması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X platformu üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"TÜRKSAT 6A'nın yörüngesi için planlanan ateşlenmeler devam ediyor. 21.50'den itibaren başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı."