Türksat 6A uydusu o tarihte yörüngeye gönderilecek

Türksat 6A uydusu o tarihte yörüngeye gönderilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun ne zaman ve saat kaçta yörüngeye gönderileceğini açıkladı.

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu belli oldu.

Türksat 6A uydusu florida'dan gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Türksat 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Florida'dan uzaya gönderileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak" ifadelerini kullandı.

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