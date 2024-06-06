Twitch, abonelik ücretlerini artırıyor! İşte detaylar

Twitch, abonelik ücretlerinde ABD'de ilk kez bir artışa gidiyor.

Twitch, abonelik fiyatlarında ABD'de ilk kez bir artışa gidiyor. Amazon'un sahibi olduğu platform, 11 Temmuz'dan itibaren ABD'deki Tier 1 Twitch aboneliklerinin fiyatını 4,99 dolardan 5,99 dolara yükselteceğini duyurdu. Bu karar, Twitch'in diğer içerik hizmetlerinin izlediği yolu takip ettiğini gösteriyor.

Bu artışın Twitch'in gelirini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor

Şirketin yaptığı açıklamada, bu fiyat artışının Twitch'in küresel topluluklar oluşturma ve büyütme hedeflerinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, yerel abonelik fiyatlandırmasının bir parçası olarak abonelik ücretlerinin ayarlandığı belirtiliyor.

Twitch'in abone sayısının artırılması için bu adımın atıldığı ifade edilirken, yayıncıların Twitch'in gelir paylaşım programı aracılığıyla yüzde 50 ile 70 arasında pay alacağı vurgulanıyor. Dolayısıyla, abone başına daha fazla kazanç elde edecekler. Ancak, izleyicilerin abonelik iptalleriyle birlikte bu artışın Twitch'in gelirini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Twitch'in bu fiyat artışı kararının sürpriz olmadığı, Şubat ayında Türkiye, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta abonelik fiyatlarını artırmasının ardından ABD'de benzer bir adımın beklendiği belirtiliyor.