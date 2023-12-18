Twitch, çıplaklığa izin vermişti ama geri adım geldi

Twitch, yayıncıların yayınlarında sanatsal çıplaklık tasvirlerine yer vermesine izin vermişti. Bu konuda yeniden güncelleme yapan platform, geri adım atma kararı aldı.

Twitch, cinsel içerikle ilgili politika değişikliklerini hızla geri alarak, kullanıcıların etiketleme koşuluyla cinsel içerik yayınlamasına izin verme kararını iptal etti. Şirket, yeni bir güncelleme yaparak platformda gerçek ya da kurgusal çıplaklık içeren hiçbir görüntüye izin vermeyeceğini duyurdu. Bu değişiklik, bazı yayıncıların politikayı ihlal eden içerikler oluşturmasının ardından geldi.

Twitch geri adım attı

Twitch'in önceki kararı, sanatsal çıplaklığın dijital tasvirine izin verme eğilimindeydi, ancak şirket, yapay zeka kullanılarak oluşturulan gerçekçi görüntülerin ve dijital olarak üretilen içeriğin, gerçek fotoğraf ile karıştırılmasının zor olduğunu ve bu nedenle cinsel içeriğin sorun teşkil ettiğini belirtti.

Twitch, yaptığı açıklamada, "Cinsel içerik politikamızda bazı ek güncellemeler yapıyoruz. Daha önceki güncellememizin kafa karışıklığına neden olduğunun farkındayız ve aldığımız tüm geri bildirimler için teşekkür ederiz. Twitch'in en iyi halini oluşturmaya yardımcı olmak için bizimle her zaman bir araya geldiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Twitch, son zamanlarda düzenlenen TwitchCon etkinliğinde, uygunsuz içeriği platformdan uzak tutmayı amaçlayan yeni moderasyon önlemlerini tanıttı. Ancak cinsel istismar ve moderasyon politikalarındaki tutarsızlıklar, platformun devam eden bir sorunu olarak görünüyor. Twitch, 2020 yılında bu konudaki kötü şöhretiyle başa çıkabilmek amacıyla bir Güvenlik Danışma Konseyi oluşturmuştu.

Bu arada, Twitch'in değişken tutumu, bazı kullanıcılar arasında tepkiye neden oldu. Kullanıcılardan biri, "Yeni politikanıza uymamamın nedeni, görünür cinsel organ içermeyen çıplak bir karakter çizdim ve yanlışlıkla yasaklandım. Bu, yeni bir Hizmet Politikası oluşturmadan önce iyice düşünmediğiniz için sizin sorumluluğunuzda ve benimle aynı duruma düşen birçok sanatçı için inanılmaz derecede adaletsiz" şeklinde tepki gösterdi.