Twitch, TikTok tarzı dikey akışıyla canlı yayınları daha etkili hale getiriyor

Twitch'in kullanıcılarına sunduğu yeni özellik, platformun daha keşfedilebilir ve etkileşimli hale gelmesini sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. TikTok tarzı dikey akış formatının entegrasyonu, canlı yayınları daha etkili bir şekilde keşfetme ve izleme imkanı sunacak.

Twitch platformunda yakın zamanda hayata geçirilecek olan yeni özellik, uzun süredir beklenen TikTok tarzı dikey akış formatını getiriyor. Twitch, bu yeni özelliğiyle canlı yayınları daha keşfedilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan ancak bir süredir test aşamasında olan bu özellik, sonunda bu ay içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

Kullanıcı deneyimi en iyi seviyede olacak

Yeni "Keşfet" bölümü, Twitch'in mobil uygulamasına entegre edilecek ve dikey bir akış olarak karşımıza çıkacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kaydırarak canlı yayınları keşfedebilecekler. Twitch, içerik üreticilerinin ve platformun önerdiği yayıncıların bulunduğu bir karışık içerik akışı sunacak.

Yeni özellikte, beğenilen bir içeriğe tıklanması durumunda kullanıcılar hızlıca ilgili yayına yönlendirilebilecekler. Ayrıca Twitch'in mobil uygulamasının ana ekranında da önemli bir yer alması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, Twitch'in sunduğu içeriği daha kolay bir şekilde keşfedebilecekler.

Ancak, yeni özellikle birlikte reklamların da artacağı biliniyor. Twitch'in Ürün Yöneticisi Jess Sung'a göre, reklamlar akışta gösterilecek ancak Instagram'da olduğu gibi kullanıcılar kaydırarak reklamları atlayabilecekler. Bu da kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilenmemesini sağlayacak.

Yeni "Keşfet" özelliğinin ne zaman tam olarak yayına gireceği henüz net değil, ancak bu ay sonu itibarıyla tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Bu özellik, Twitch'in içerik keşfinde ve kullanıcı deneyiminde önemli bir adım olacak.