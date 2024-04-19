Twitch, Türk kullanıcılarını üzecek değişikliğe gitti! Dil desteği artık yok

Twitch, "Yardım Merkezi ve "Destek Ekibi" bölümlerindeki Türkçe desteğini kaldırdı.

Twitch, dünya genelinde en popüler canlı yayın platformları arasında yer alıyor ve Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak, şirketin yaptığı bir güncelleme Türkiye'deki kullanıcıları üzecek bir değişikliği beraberinde getirdi.

Türk kullanıcıları için önemli kayıp

Twitch'in yardım sayfası üzerinden yapılan bir duyuruya göre, bazı diller için "Yardım Merkezi" ve "Twitch Destek Ekibi" desteğinin kesildiği belirtildi. Maalesef bu diller arasında Türkçe de bulunuyor.

Resmi bir açıklama henüz gelmediği için detaylar net değil ancak Twitch'in "Diller" sayfasına göre, Türkçe dil desteği artık Yardım Merkezi ve Destek Ekibi bölümlerinde bulunmuyor. Bu değişiklik, platformun Türk kullanıcıları için önemli bir kayıp olarak görülüyor.

Şu anda Twitch'in yardım sayfası hâlen Türkçe olarak erişilebilir durumda ancak güncellemeyle birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor. Twitch tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.

Türkçe dil desteğinin kesilmesiyle ilgili olarak, Türkçe dışında Korece, Lehçe ve Rusça gibi dillerin de yardım ve destekten çıkarıldığı bilgisi dikkat çekiyor. Tayca dilinde ise mobil uygulama ve yardım bölümlerindeki desteklerin de kaldırıldığı belirtiliyor.