Twitch, yayıncıların elde ettiği gelire göz dikti!

Amazon, üst üste gelen işten çıkarma furyasının ardından şimdi de gelirlerini korumak için Twitch yayıncılarının kazancına gözünü dikti.

Pek çok büyük teknoloji şirketi gibi Amazon da maliyetleri düşürmek istiyor. Twitch bölümü kısa süre önce çalışan sayısının yüzde 35'ini işten çıkardı ve şimdi de yayıncıların, her bir Twitch Prime aboneliğinden gelen kazancını azaltmaya karar verdi.

Yayıncıların gelirini düşürme kararı aldılar

Her Amazon Prime üyesi, en sevdiği Twitch yayıncısına hiçbir ekstra ücret ödemeden bir Prime aboneliği verebilir. Bu program 2016'da başladığından beri yayıncılar Twitch Prime aboneliklerinden, temel ücretli aboneliklerden aldıkları kadar para alıyorlardı. Ancak bu durum değişiyor.

Twitch, 3 Haziran'dan itibaren Prime ödemelerini Prime abonesinin konumuna (ve Amazon Prime için ne kadar ödediğine) göre belirleyen sabit oranlı bir modele geçiyor. CEO Dan Clancy bir blog yazısında, "Bunun ileriye dönük program için doğru yapı olduğuna inanıyoruz ve Prime üyelerine sunulan aylık Twitch aboneliğinin Twitch topluluğu için uzun vadeli, sürdürülebilir bir fayda olmasını sağlamak için bu değişikliği yapıyoruz" dedi.

Türkiye'deki yayıncıların kazançları daha fazla düşebilir

Clancy, çoğu ülke için ödeme oranının yüzde beşten daha az düştüğünü, ancak başka yerlerde daha keskin düşüşler olduğunu söylüyor. Örneğin, ABD'deki bir izleyicinin Prime aboneliği yakında bir yayıncı için 2,50 dolardan 2,25 dolara düşecek. Bu yüzde 10'luk bir düşüş demek. İngiltere'deki bir izleyicinin Prime aboneliği yakında 1,80 dolar değerinde olacakken, Türkiye'deki bir izleyicinin Prime aboneliği yayıncıya sadece dokuz sent ödeyecek.

Clancy'nin de belirttiği gibi Prime abonelikleri, bahşişler ve normal ücretli aboneliklerin yanı sıra yayıncıların platformda para kazanma yollarından yalnızca biri. Clancy ayrıca, daha küçük içerik üreticilerine pastadan daha büyük bir dilim vermek için tasarlanan Partner Plus programında da bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Twitch, içerik oluşturucuların gelişmiş gelir paylaşımından yararlanmasını çok daha kolay hale getiriyor. Şimdiye kadar, en az üç ay boyunca en az 350 ücretli aboneliği sürdürmeleri gerekiyordu. Bu, önümüzdeki 12 ay boyunca aboneliklerden yüzde 50'den yüzde 70'e kadar pay almalarını sağlayacak.

Platform, 1 Mayıs'tan itibaren Partner Plus'ı puan sistemine dayalı iki kademeli bir Plus Programına dönüştürüyor. Temel 5 dolarlık abonelik bir puan, 10 dolarlık 2. Kademe abonelik iki puan ve 25 dolarlık 3. Kademe abonelik üç puan değerinde olacak. Hediye ve Prime abonelikler puan olarak sayılmıyor, ancak uygun yayıncılar hediye aboneliklerden elde edilen gelirden daha iyi bir pay alacaklar.

Bir yayıncı art arda üç ay boyunca en az 100 Plus puanı kazandığında (puanlar her ayın ilk günü sıfırlanır), önümüzdeki 12 ayın abonelik gelirinin yüzde 60'ını alacaktır. Eğer 350 Plus puanını korurlarsa, bu gelir payı kendi lehlerine yüzde 70'e yükseliyor. Clancy, bu değişikliklerin üç kat daha fazla yayıncının daha iyi gelir paylaşımına hak kazanmasını sağlayacağını söylüyor. Bu durum, 300-350 puan civarında seyredenlere yüzde 50 gelir payına düşmek yerine biraz daha rahatlama sağlarken, birçoğunun kazancında sağlam bir artışla sonuçlanacaktır

Twitch gelir paylaşım modelinde bir değişiklik daha yaptığını duyurdu. Yüksek gelir elde eden yayıncılar için 70-30 gelir paylaşımında 100.000 dolar sınırı kaldırılıyor. Geçen yıl yapılan bir değişiklikle, bir yayıncının abonelik geliri 100.000 dolara ulaştıktan sonra bu oran yüzde 50'ye düşmüştü. Bu durum yayıncıların büyük çoğunluğu için bir şey değiştirmeyecek, ancak Twitch'in yüksek profilli yayıncıları YouTube ya da Kick gibi platformlara geçmek yerine kendi platformunda kalmaya ikna etmesine yardımcı olabilir.

İşten çıkarmaların ardından Clancy, Twitch'in hala kârlı olmadığını (milyonlarca kişiye aynı anda canlı video yayını yapmak ucuz değil!), bu nedenle bir şeylerin verilmesi gerektiğini söyledi. Twitch Prime değişiklikleri bazı yayıncılar için kabullenilmesi zor olsa da, avantaj bu haliyle gerçekten sürdürülebilir değildi. Yayıncılar için ödemelerin azaltılması, programın tamamen ortadan kalkmasından daha iyi. Twitch ayrıca gelir paylaşımının iyileştirilmesinin yayıncıları izleyicilerini ücretli abonelik için para ödemeye ikna etmeye iteceğini umuyor.