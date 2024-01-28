Twitch'in rakibi çıkmadan iptal oldu!

Riot Games'in Twitch'e rakip olacak platform projesi olan REN (Riot Esports Network), şaşırtıcı bir şekilde iptal edildi. Böylece Twitch yine sahada tek başına devam ediyor.

Riot Games, League of Legends ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarla tanınan bir şirket olarak biliniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde 530 çalışanıyla yollarını ayırması ve devam eden projelerde küçülmeye gitme kararı almasıyla gündeme geldi. Şimdi ise bu küçülmeye bir yenisi daha eklendi: Riot Games'in Twitch'e rakip olacak platform projesi olan REN (Riot Esports Network) iptal edildi.

REN projesi iptal edildi

Bloomberg'in raporuna göre, REN projesi sürpriz bir şekilde iptal edildi. Bu platformun Riot Games'in oyunlarına entegrasyon sağlayacak ve oyuncuların etkileşim kurabileceği bir ağ olması planlanıyordu. Projenin temelleri 2021 yılında atılmıştı.

League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunlarla, Twitch'in en çok izlenen oyunlarından biri haline gelen Riot Games'in böyle bir projeye imza atmasının nedeni açıkça ortada. Ancak şirketin bu haftaki işten çıkarma ve yeniden yapılanma hareketi, REN projesinin de sonunu getirdi.

Henüz REN hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak projenin iptal edilmeden önce dahili test aşamasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Riot Games'in yeniden yapılanma kararı sadece REN'i etkilemedi. Daha önce duyurulan ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra ve Riot Forge da artık daha az öne çıkacak.