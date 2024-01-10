Twitch'te işten çıkarma dalgası! Personelin yüzde 35'i ile yollar ayrılacak

Çevrim içi yayın platformu Twitch, işten çıkarma dalgası başlatacağını açıkladı. Bu hamle ile birlikte platform için çalışan personelin yüzde 35'i ile yollarını ayıracak.

Amazon'un oyun yayıncılığı platformu Twitch, mali zorluklar ve kârlılık sorunları ile karşı karşıya kalarak önemli bir işten çıkarma dalgası başlatıyor. Bloomberg'in haberine göre, Twitch bu hafta içinde başlayacak olan işten çıkarma sürecinde çalışanlarının yüzde 35'i ile yollarını ayıracak.

Twitch'te işten çıkarma dalgası başlıyor

Twitch, eski CEO Emmett Shear'ın görev süresinin sona ermesi ve Dan Clancy'nin CEO olarak atanmasının ardından bu yılın başlarında 400 çalışanını işten çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir dalgayla birlikte %35'lik bir iş gücü azaltımına gitmeye hazırlanıyor.

Amazon'un bünyesinde bulunan Twitch, pandemi döneminde kullanıcı ve yayıncı sayısında büyük bir artış yaşasa da henüz kâr elde etmeyi başaramamıştı. Twitch CEO'su Dan Clancy, dünya genelinde yüksek çözünürlüklü canlı video yayını yapmanın maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, platformun operasyonel maliyetlerini azaltma amacında olduklarını ifade etti.

Bu durum, Twitch'in zorlu bir rekabet ortamında sürdürülebilir büyüme ve kârlılık elde etme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Twitch'in bu işten çıkarma kararı, platformun finansal istikrarını sağlama ve iş modelinde gerekli değişiklikleri yapma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.