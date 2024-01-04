Twitch'ten müstehcen içeriklere yasak geldi

Twitch'te belli bölgelerini siyah bantlarla sansürleyerek çırılçıplak yayın yapan bazı yayıncılar, uygulamadan engel yemeye başladı.

Twitch, platformundaki içeriklerdeki çıplaklık politikalarını güncelledi. Bir süredir platformda sansürlü şekilde çırılçıplak görünen yayıncılara yönelik uygulanan "cinsellik iması" içeren yayınlar resmi olarak yasaklandı. Twitch, bu tür içeriklere tepkilerin ardından aldığı yeni kararı bir blog gönderisiyle duyurdu.

Twitch'ten müstehcen yayınlara engel geldi

Twitch'in yeni politikalarına göre, yayıncıların vücutlarını siyah bantlar veya diğer nesnelerle sansürleyerek çırılçıplak görünmeleri yasaklandı. Ayrıca, çıplaklıkla ilgili her türlü imada bulunmak ve çıplaklığı örtmek için kullanılan nesnelerle sansür uygulamak da yasaklandı. Bu kararın bugün yürürlüğe girdiği belirtildi.

Twitch, yayıncıların kalçalarını ve cinsel organlarını tamamen veya kısmen çıplak göstermelerine izin vermediğini belirtirken, aynı zamanda sansürlü çubuklarla kaplamalarının da yasaklandığını ifade etti. Kadın yayıncılardan meme uçlarını ve göğüs altlarını kapatmalarını isteyen Twitch, kıyafet giyildiği sürece dekoltenin serbest olduğunu ancak kalça bölgesinin kapatılması gerektiğini belirtti. Reşit olmayanların çıplak veya kısmen çıplak olarak yayın yapması ise her zaman yasak.

Bu güncellemenin, Twitch'in içerik politikalarının tartışıldığı ve platformdaki çıplaklıkla ilgili yayınların arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekiyor. Bu politika değişikliği, platformun içerik standartlarını belirleme çabaları ve kullanıcı deneyimini düzenleme amacı taşıyor.