Twitch'ten müstehcen yayınlara yeşil ışık

Twitch'ten müstehcen yayınlara yeşil ışık
Twitch, müstehcenlikle ilgili yeni bir karar alarak, içerik üreticilerine müstehcenlik konusunda daha esnek davranacak. Tabii bu tüm kısıtlamaların kaldırıldığı anlamına gelmiyor.

Twitch, uzun süredir eleştirilen "müstehcenlik" konusunda yeni bir politika benimseyerek kullanıcılarına daha net çizgiler sunmaya karar verdi. Platform, geçmişte çifte standart uyguladığı için eleştirilmişti ancak şimdi herkesin bir dereceye kadar müstehcen içerik paylaşmasına izin verecek. Ancak bunun için belirli şartlar bulunacak.

Twitch'in yeni politikası, kullanıcılara "sınıflandırma etiketi" adında bir özellik sunuyor. Bu etiket, müstehcen içerik içeren yayınları belirtmek için kullanılıyor. Yeni politika, bu etiketin daha öncekinden daha fazla ön plana çıkarılmasını sağlıyor. İçerik üreticiler, bu etiketi içeren yayınlarda erotik danslar yapabilir, vücutlarını sergileyebilir ve erotik karakter çizimleri yapabilirler. Ancak, cinselliği tamamen serbest bırakmadıkları için bazı sınırlamalar bulunuyor.

Yeni politikaya göre, cinsel şiddet, pornografik içerik ve cinselliği odaklayan oyunlar hala yasaklı. Ayrıca müstehcen içerikler, Twitch'in ana akış sayfasında gösterilmeyecek. Kullanıcılar, ilgili içerik etiketlerini veya doğrudan içerik üreticisini bulmak zorunda kalacak. Böylece Twitch, kullanıcıların neden banlandıklarını daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!