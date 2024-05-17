Twitter resmen tarih oldu!

X, kullanıcıların giriş yaptığı URL adresini değiştirdiğini açıkladı. Artık herkes "x.com" adresi üzerinden platforma erişecek.

Dünyanın en popüler mikroblog platformlarından biri olan X, bugün büyük bir değişikliğe imza attı. Platform, uzun zamandır "twitter.com" olan URL adresini "x.com" olarak değiştirdiğini duyurdu. Bu önemli değişiklik, platformun sahibi Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile kullanıcılara bildirildi. Ancak, twitter.com adresi hâlâ x.com'a yönlendirme yapmaya devam ediyor, bu nedenle kullanıcılar alışık oldukları şekilde platforma erişmeye devam edebilecekler.

Mikroblog devi X'ten büyük değişiklik

X'in oturum açma sayfasına giriş yapan kullanıcılar, hesaplarından çıkış yapıldığını ve bir uyarı mesajı ile karşılaştıklarını gördüler. Bu uyarıda, "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalıyor." ifadeleri yer aldı. Yani, kullanıcılar açısından temel hizmetlerde ve gizlilik politikalarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

x.com'un tarihçesi ve Elon Musk'ın bağlantısı

Elon Musk için x.com, oldukça önemli bir geçmişe sahip. Musk, bu alan adını 1999 yılında tescil ettirdi ve bu isim altında bir şirket kurdu. Daha sonra bu şirket, ünlü ödeme sistemi PayPal'ın temellerini oluşturdu. Şimdi ise x.com, Musk'ın vizyonu doğrultusunda "her şeyin uygulaması" haline gelme yolunda evrim geçiriyor. Bu dönüşüm, Musk'ın teknoloji dünyasındaki yenilikçi ve iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Gelecekteki adımlar ve beklentiler

twitter.com'un x.com olarak değişmesi, platformun geleceği hakkında ipuçları veriyor. Musk'ın açıklamalarına ve platformun bu yönde attığı adımlara bakıldığında, X'in sadece bir mikroblog sitesi olmanın ötesine geçerek, çok yönlü bir dijital ekosistem oluşturmayı hedeflediği görülüyor. Bu değişim, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, platformun yeni özellikler ve hizmetlerle genişleyeceği beklentisini de beraberinde getiriyor.