Ubisoft+ artık iki aboneliğe sahip

Ubisoft+ artık iki aboneliğe sahip
Ubisoft, aylık abonelik hizmeti Ubisoft+ için yeni bir duyuru yaptı. Artık platform tek çatı altında, iki farklı abonelik katmanına sahip olacak. İşte ayrıntılar...

Ubisoft'un abonelik servisi Ubisoft+, abonelik planlarında önemli bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre, Ubisoft+ Çoklu Erişim ve PC Erişim katmanları, artık Ubisoft+ Premium haline gelecek. Böylece oyuncular, oyunların üst paketleri, DLC'ler, aylık ödüller ve oyunlara erken erişim avantajlarından yararlanabilecekler. Örneğin, 18 Ocak tarihinde çıkacak Prince of Persia: The Lost Crown gibi oyunlara önceden erişim sağlanacak. Ubisoft+ Premium'un fiyatı 17,99 dolar olacak.

Ubisoft+'a iki farklı abonelik geliyor

Ayrıca, Ubisoft, Ubisoft+ Classics katmanını PC platformuna getiriyor. Bu katmanda, Far Cry 6, Rainbow Six Siege ve Watch Dogs: Legion gibi Ubisoft klasikleri bulunacak. Kütüphane sürekli olarak genişletilecek ve bu katman, PlayStation+ Extra ve PlayStation+ Premium üyelerine de dahil olacak. PC'de ise bu katmanın fiyatı 7,99 dolar olacak. Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil. Bu güncellemelerle birlikte Ubisoft, abonelerine daha geniş bir oyun yelpazesi sunmayı ve oyunlara daha fazla erişim imkanı sağlamayı amaçlıyor.

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