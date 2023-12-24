Ubisoft, hacklenmenin ucuna geldi: 900GB'lık veri elden gidiyordu!

Ubisoft, hacklenmenin ucuna geldi: 900GB'lık veri elden gidiyordu!
Oyun şirketlerine yönelik siber saldırılar sürüyor. Insomniac Games'in ardından Ubisoft'ta hackerların hedefi haline geldi. Hackerlar eğer başarı elde edebilmiş olsaydı 900 GB veri sızdırılacaktı.

Son zamanlarda Insomniac Games'e yönelik büyük bir fidye yazılımı saldırısının ardından, Ubisoft da benzer bir kaderi paylaşma riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Ubisoft'un güvenlik ekibi, saldırıyı durdurmayı başararak şirketi korudu.

900 GB'lık veri sızdırılacaktı

Hackerlar, yaklaşık 48 saat boyunca Ubisoft'un verilerine erişebildi. Bu süre zarfında, şirketin iç sistemlerine, SharePoint, Confluence ve Microsoft Teams'e erişim sağladılar. Neyse ki, Ubisoft'un güvenlik ekibi hızlı bir müdahalede bulunarak saldırıyı durdurdu ve yaklaşık 900GB'lık verinin çalınmasını engelledi. Hackerlar, Ubisoft'un ne olduğunu fark edip erişimi kesilene kadar verilere erişebildi.

Saldırının önemli bir sonuç doğurmadığı belirtiliyor. Erişim kaybedildiğinde, sızdırılan veriler arasında Beyond Good & Evil 2'ye ait ekran görüntüleri dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu olay, son dönemde artan siber güvenlik tehditleri karşısında oyun şirketlerinin ve diğer büyük kuruluşların karşılaştığı riskleri gösteriyor. Veri güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve hızlı müdahale kapasitesi, bu tür saldırılara karşı savunmayı sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir.

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