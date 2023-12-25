Ucuz kablolardan uzak durmanız için bir sebep daha! iPhone 15 Pro Max'i eritip geçti

Gece boyunca şarj edilen bir iPhone 15 Pro Max'te kullanılan çakma şarj kablosu, aşırı ısınma sonucunda eridi. Gören şaşıp kalıyor....

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın "dayatmaları" arasında en çok tartışılanlardan biri, Made for iPhone (MFi) adlı lisans programıdır. Apple, ürünleriyle uyumlu şarj cihazları ve kabloların kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu da genellikle Apple tarafından üretilen veya MFi sertifikasına sahip olan ürünler anlamına geliyor. Ancak, MFi sertifikasına sahip ürünler diğerlerine göre genellikle daha yüksek fiyatlı tabii ki bunu da biliyoruz.

Telefonu adeta eritti

Fakat ucuz etin yahnisi yavan olur lafının en iyi örneklerinden birini de sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu durumu gözler önüne seren ilginç bir olay, bir iPhone 15 Pro Max'in şarj olurken kullanılan kablodan dolayı erimesi ve telefonun "kaynaması" şeklinde ortaya çıktı.

Reddit kullanıcısı "NoisilyMarvellous" adlı kişi, iPhone'unu gece boyunca şarj ettiğini ve sabah uyandığında karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndüğünü belirtiyor. Kullanıcı, kabloyu çıkarmaya çalıştığında elinin yandığını ve USB Type-C portunu da çıkaramadığını iddia ediyor. Ne tür bir şarj adaptörü ve kablo kullandığı konusunda bilgi vermeyen kullanıcı sosyal medyada çok konuşuldu.

Peki, neden çakma kablolar veya şarj adaptörleri daha fazla ısınıyor? Her kabloda elektrik direnci farklı seviyelerde olabilir. Kaliteli ürünler genellikle daha düşük dirence, yani daha yüksek iletkenliğe sahip malzemeler içerir ve bu nedenle daha az ısınma eğilimindedir. Öte yandan, çakma ürünler genellikle düşük maliyetle üretim yapmayı amaçlayarak müşteri memnuniyetini göz ardı ederler. Bu durum, cihazları korumak için yatırım yaparken ucuz alternatiflere yönelmenin riskini vurgular.

MFi programı kapsamında sertifika alan firmalar, yüksek kaliteli ürünler üretmek zorundadırlar. Bu program, ürün kalitesini sağlama konusunda önemli bir standart oluşturur. Yaşanan olay, büyük olasılıkla yüksek sıcaklığın kalitesiz plastik kabloyu eritmesinden kaynaklanmaktadır. Unutmamak gerekir ki, bu tür durumlar sadece Apple ürünleriyle sınırlı değildir; Android cephesinde de benzer durumlar yaşanabilir. Ucuz ama kalitesiz kablolar ve özellikle şarj aletlerinden kaçınmak her zaman önerilir.