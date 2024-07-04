Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), siber saldırıya uğradı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), motor sporlarının en üst yönetim organlarından biri olarak dikkat çeken bir haberle gündeme geldi. Yapılan basın açıklamasında, FIA'nın siber bir saldırıya uğradığı duyuruldu. Olay, uluslararası motor sporu camiasında geniş yankı uyandırırken, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

İşte bu önemli gelişmeye dair detaylar ve siber saldırının ayrıntıları...

FIA'nın basın açıklaması

FIA, resmi bir basın açıklamasıyla siber saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, oltalama (phishing) türündeki siber saldırının yakın zamanda gerçekleştiği belirtilse de saldırının tam zamanı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Oltalama saldırısı, genellikle sahte e-postalar veya web siteleri aracılığıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmayı hedefleyen bir siber saldırı türüdür.

FIA'nın açıklamasında, saldırının bazı verilere erişim sağladığı ifade edildi, ancak hangi verilere erişildiğine dair detaylar verilmedi.