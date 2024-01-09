Unity'den iş çıkarma dalgası geliyor!

Dev video oyun motoru Unity, toplu işten çıkarma dalgasına bir yenisini daha ekleyerek, yüzde 15 oranında bir daralmaya gitmeyi hedefliyor.

Unity, oyun motoru alanındaki öncü şirketlerden biri olmasına rağmen, mali zorluklar nedeniyle yeniden yapılanma sürecine gideceğini açıkladı.

Şirket yüzde 25 daralmaya gidiyor

Bu süreç kapsamında Unity, yaklaşık 1.800 çalışanını işten çıkarmaya karar verdi. Şirket, bu toplu işten çıkarmayla birlikte çalışanlarının yüzde 25'ini işten çıkararak daralmaya gidecek.

Unity CEO'su Kelly Ekins, bu kararın kolay alınmadığını belirtirken, toplu işten çıkarma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair bir bilgilendirmede bulunmadı.

Unity, 2023 yılında yaptığı bazı değişikliklerle geliştiricilerden tepki almış, bu da şirketin mali durumunu olumsuz etkilemişti. Yeniden yapılanma, şirketin finansal istikrarını sağlama ve rekabet gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşiyor.