Ünlü isimlerden yapay zeka şirketlerine insan yaratıcılığını koruma çağrısı!

Sanat dünyasında yapay zekâ kullanımına yönelik tartışmalar giderek artıyor. Özellikle büyük isimlerin de katılımıyla ses getiren bir mektupla, sanatçılar yapay zekâ destekli müzik üretme araçlarına karşı tepkilerini dile getirdiler.

Yapay zekâ, günümüzde en heyecan verici alanlardan biri olarak öne çıksa da büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların ön plana çıkanlarından biri de sanatçıların serzenişleri oluyor. Oyunculardan yazarlara, tasarımcılardan şarkıcılara kadar pek çok farklı sanatçı, yapay zekâ kullanımına karşı tepki gösteriyor.

Sanatçılar teknoloji şirketlerine açık mektup gönderdi

Oyunculardan yazarlara, tasarımcılardan şarkıcılara kadar birçok kişi, yapay zekâ kullanımına karşı tepki gösteriyor. Son olarak, 200 yeni müzisyen de bu tepkilere katıldı. Aralarında Billie Eilish, Katy Perry, Nicky Minaj, Imagine Dragons, Jon Bon Jovi, Pearl Jam gibi çok büyük isimlerin de bulunduğu sanatçılar, teknoloji şirketlerine ve geliştiricilere açık bir mektup gönderdi.

Sanatçılar, şirketlerin yapay zekâ araçlarıyla insan yaratıcılığını baltalamamasını talep ediyorlar. Mektubun ana hedefi, yapay zekâ destekli müzik üretme araçları geliştiren şirketler oldu. Müzisyenler, şirketlerin ve geliştiricilerin bu araçlarla insan yaratıcılığını zayıflatmamaları ve eserlerinin izinsiz kullanımını engellemeleri gerektiğini dile getirdiler.

Açık mektupta yer alan açıklamalarda, mevcut durumda büyük veri kümeleri kullanılarak bu araçların eğitildiğine ve yapılan çabalara rağmen izinsiz kullanımın önüne geçilemediğine dikkat çekildi. Bazı şirketlerin lisanslı müzik kullanımı için çalışmalar yürüttüğü belirtilse de, şu an için bu şikâyetlerin tamamen giderilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Yapay zekâ araçlarının sanat dünyasındaki kullanımı sürekli gündemde olan bir konu. Geçtiğimiz yıl Hollywood'da senaristlerin bu nedenle grev düzenlediği ve yaz aylarında binlerce yazarın teknoloji şirketlerine gönderilen bir açık mektuba imza attığı hatırlatıldı. Bu durumun önümüzdeki süreçte de devam edeceği ve sanatçıların haklarını korumak için daha fazla adım atılacağı belirtiliyor.