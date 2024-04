Ünlü oyun şirketi, üç ayrı şirkete bölünüyor

Lord of the Rings ve Tomb Raider gibi oyunlarla tanınan İsveçli oyun şirketi Embracer Group, bölünme kararı aldı.

Oyun endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olan Embracer Group, büyük oyunlarla tanınan bir oyuncu olarak biliniyor. Son duyurularıyla şirketin önemli bir dönüşüm sürecine gireceği açıklandı. Embracer Group'un üç ayrı şirkete bölüneceği haberleri, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu değişiklikle birlikte şirket, farklı oyun türlerine ve alanlara odaklanarak daha stratejik bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. İşte, Embracer Group'un yeni yapılanmasıyla ilgili detaylar...

AAA oyun geliştirme şirketi olarak faaliyet gösterecek

Oyun endüstrisinin devleri arasında yer alan Embracer Group, Lord of the Rings ve Tomb Raider gibi büyük oyunlarla tanınan oyun şirketidir. Şirket, son olarak üç ayrı şirkete bölüneceğini duyurarak sektörde önemli bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor. Bu yeni yapılanma ile Embracer Group'un odaklanacağı alanlar arasında AAA oyunlar, bağımsız oyunlar ve mobil oyunlar yer alacak. Ayrıca masa oyunları gibi farklı alanlara da odaklanılacak.

İsveç merkezli oyun şirketi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Asmodee Group, Coffee Stain & Friends ve Middle-earth Enterprises & Friends olmak üzere üç ayrı oyun ve eğlence şirketine bölüneceğini duyurdu. Bu yeni yapılanma ile her bir şirketin kendi temel stratejilerine daha iyi odaklanması ve daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Middle-earth Enterprises & Friends adı altında faaliyet gösterecek ilk şirket, Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance, Tomb Raider ve The Lord of the Rings gibi önemli oyun serilerinin haklarını elinde bulunduracak ve bir AAA oyun geliştirme şirketi olarak faaliyet gösterecek.

Asmodee Group ise masaüstü oyunların yayınlanması ve dağıtımına odaklanacak yeni bir oluşum olarak konumlandırılacak. Bu şirketin bünyesinde Ticket to Ride, 7 Wonders, Azul, CATAN, Dobble ve Exploding Kittens gibi köklü oyunlar bulunurken, aynı zamanda The Lord of the Rings, Marvel, Game of Thrones ve Star Wars serilerinin lisanslı masa oyunlarını da geliştirecek.

Son olarak, Coffee Stain & Friends isimli şirket bağımsız, orta ölçekli ve oynaması ücretsiz oyunlara odaklanacak. Bu yeni şirket altında yer alan oyunlar arasında Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown ve Valheim gibi önemli yapımlar bulunacak. Hisse listelerinin ise 2025 yılında hazır hale getirilmesi planlanıyor.