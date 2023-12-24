Usain Bolt'tan bile hızlı! "Dinozor robot" Raptor dikkat çekiyor

Dinozorlardan esinlenen ve Raptor adı verilen bir robot, ulaştığı hız ile Dünya'nın en hızlı insanı Usain Bolt'u bile gölgede bırakmayı başararak dikkatleri üzerine çekti.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) bilim insanları, Velociraptor adını verdikleri raptor benzeri bir robot geliştirdi. Bu robot, saatte 46 kilometre hıza ulaşabilen bir yapısıyla dikkat çekiyor.

Usain Bolt'tan bile hızlı koşuyor

Velociraptor ismiyle anılan robot, adını Velociraptor dinozorundan alıyor ve iki ayaklı bir yapısına sahip. Hafif bacaklarına bağlı olan karbon fiber/epoksi kompozitten yapılmış esnek ayakları bulunuyor. Her uzuvunda birer adet bulunan aşil tendonunun robot eşdeğeri ve hızı kontrol eden bir motor da mevcut. Ayrıca, denge sağlamak için kullanılan bir kuyruk da bulunuyor.

Raptor, dinozorların hızlı hareket yeteneklerinden ilham alınarak tasarlanmış. Koşu bandında kaydedilen en yüksek hızı saatte 46 kilometre olan bu robot, dünya çapında ünlü sprinter Usain Bolt'un saatte 44,7 kilometrelik rekorunu geçmiş durumda.

Ancak şu an için Raptor, bir raya bağlı ve bir güç kaynağına bağlı olarak bu hıza ulaşabiliyor. Şimdilik, sokaklarda insanları kovalayacak bir robot tehlikesi söz konusu değil. Yine de, bu tarz robotlar önemli bir teknolojik gelişmeyi temsil ediyor ve gelecekte daha bağımsız ve hızlı robotların geliştirilmesine katkı sağlayabilir.