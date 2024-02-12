USB bellekler, neden artık eskisi kadar kaliteli değil? USB belleklerde, güvenlik sorunu mu var?

USB belleklerin kalitesi günden güne düşüyor ve dolayısıyla güvenilirlikleri de azalıyor. Peki, USB bellekler neden eskisi kadar kaliteli değil? USB belleklerde güvenlik sorunu mu var?

Bir Alman veri kurtarma uzmanı, yeni USB belleklerin kalitesinin giderek düştüğünü ve kullanıcıların endişelerini doğruladı. Bu durumun nedeni, üreticilerin daha düşük kaliteli bellek yongaları kullanması ve flash hücre başına birden fazla bit depolamaya çalışması olarak açıklanıyor. Bu da maliyetleri düşürme amacı taşıyan üreticilerin, USB belleklerin güvenirliğini de düşürdüğü anlamına geliyor.

SIK SIK VERİ KURTARMA LABORATUVARINA GELİYORLAR

Veri kurtarma şirketi CBL Data Recovery, microSD ve USB belleklerdeki yeni bellek bileşenlerinin kalitesinin düştüğünü ve bu nedenle USB belleklerin veri kurtarma laboratuvarlarına daha sık geldiğini belirtiyor.

Birçok kişi, Sandisk veya Samsung gibi üreticilerin kalite kontrol denetimlerinden geçemeyen flash yongalarının, daha düşük kapasiteli ve daha ucuz bellekler olarak yeniden satıldığından şüpheleniyor. Dolayısıyla, fiyat düşerken, aslında sorunlu ve kalitesiz bir bellek alım riski artıyor.

USB BELLEKLER GÜVENİLİR Mİ?

CBL Genel Müdürü Conrad Heinicke, geçen yıl arızalı USB belleklerini incelediklerinde, kapasitesi azaltılmış ve üreticinin logosu çıkarılmış düşük kaliteli bellek çiplerine sıkça rastladıklarını ifade ediyor. Heinicke, USB belleklerinin çoğunun aslında microSD kartlar içerdiğini ve bu kartların harici bir denetleyici çip tarafından yönetildiğini belirtiyor. Bu tür USB belleklerinin çoğunun promosyon amaçlı hediyeler olduğunu belirten Heinicke, "Flash belleklerin güvenilirliğine çok fazla güvenmemelisiniz" diyor.

Heinicke'ye göre, çok seviyeli hücre mimarilerinin kullanılması da kalite sorununu artırıyor. Örneğin, dört seviyeli hücrelerde (QLC), hücre başına dört bit depolanır ve bu da daha hassas dijital yongalar için kırılganlık ve hata riski doğurur.